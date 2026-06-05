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        Manisa'da üzerine cam tabakası düşen 18 yaşındaki işçi öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerine cam tabakası düşen 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 18:56 Güncelleme:
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        Manisa'da üzerine cam tabakası düşen 18 yaşındaki işçi öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerine cam tabakası düşen 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

        Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Ferhat Söyü'nün (18) üzerine henüz belirlenemeyen nedenle cam tabakası düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Söyü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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