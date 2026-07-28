Manisa'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kemaliye Mahallesi yakınlarındaki yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gece boyunca müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Yangında 40 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
İzmir-Uşak kara yolu Kemaliye Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik ve makilik alanda dün yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilmişti.
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