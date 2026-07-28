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        Manisa'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 23:44 Güncelleme:
        Manisa'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.


        Kemaliye Mahallesi yakınlarındaki yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gece boyunca müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

        Yangında 40 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

        İzmir-Uşak kara yolu Kemaliye Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik ve makilik alanda dün yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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