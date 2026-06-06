Şarkıcı Demet Akalın Manisa'da konser verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da konser verdi. Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda düzenlenen konserde Akalın, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar da zaman zaman şarkılara eşlik etti.

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