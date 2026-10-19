Sis altında kalan Sandal Divlit Volkanı havadan görüntülendi
Manisa'nın Kula ilçesindeki Sandal Divlit Volkanı, üzerini saran sisle görüntülendi.
Giriş: 19.10.2026 - 09:28 Güncelleme:
Manisa'nın Kula ilçesindeki Sandal Divlit Volkanı, üzerini saran sisle görüntülendi.
Ege Bölgesi'nin doğudan batıya uzanan en büyük tektonik çukurlarından Gediz Oluğu üzerinde yer alan volkan çevresinde sis oluştu.
Volkan eteklerini örten sis, koninin üzerini sardı.
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın önemli jeositlerinden Sandal Volkan konisi, dronla havadan görüntülendi.
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