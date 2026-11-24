Erol için Dış Kahveler Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni yapıldı. Törene Erol'un ailesinin yanı sıra Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ile meslektaşları da katıldı.

Sivas'ta evinde ölü bulunan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Salih Seçkin Erol'un (50) cenazesi, memleketi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

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