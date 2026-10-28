Soma'da toz ve çamur çilesi sona eriyor

Manisa'nın Soma ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 3 kilometrelik güzergâhta 8 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Yıllardır şikâyetlere konu olan cadde, yapılan çalışmayla daha modern ve konforlu bir yapıya kavuşacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesinde ulaşım standardını yükseltmek amacıyla yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarının tamamlandığı 13 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde sıcak asfalt serimine başladı.

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İlçenin önemli ana arterlerinden biri olan caddedeki 3 kilometrelik güzergahta toplam 8 bin ton sıcak asfalt serimi yapılıyor. Çalışmalarda 2 finişer, 2 çift bandajlı silindir, 14 kamyon ve 11 personel görev alıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde yol yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Manisa'mızın dört bir yanında yollarımızı yeniliyor, ulaşım sorunlarını bir bir çözüyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanan Soma 13 Eylül Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 3 kilometre uzunluğundaki güzergâhta ortalama 8 bin ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşım güvenliğini artırmak, mahallelerimizi tozdan ve çamurdan kurtarmak için ekiplerimizle tam zamanlı olarak sahadayız. Bozulan tüm yolları, Soma Belediyemizle iş birliği içinde yenilemeye devam edeceğiz" dedi.

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Başkan Okur'dan teşekkür

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur da Adnan Menderes Caddesi'nin ilçenin önemli ana arterlerinden biri olduğunu belirterek, yolun uzun yıllardır şikâyetlere konu olduğunu ifade etti.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesinin hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarına başladığını kaydeden Okur, Somalılar olarak yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve ekibine teşekkür etti.

Mahalle toz ve çamurdan kurtuluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, altyapı çalışmaları tamamlanan noktalarda yol yenileme çalışmalarının plan dahilinde devam edeceğini bildirdi.

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13 Eylül Mahallesi Muhtarı İsa Ata ise altyapı çalışmalarının ardından başlatılan hızlı asfaltlama sayesinde mahallenin toz ve çamur sorunundan kurtulduğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.