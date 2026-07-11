Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Manisa'da anıldı

Manisa'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında Sırp birliklerince katledilen 8 binden fazla Boşnak sivil için Manisa'da anma programı düzenlendi.



Manisa Elektrum Kulübü tarafından Sultan Camisi'nde öğle namazı öncesinde mevlit okundu.



Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Srebrenitsa'da yaşanan soykırıma değinerek Balkanlar'ın Türkiye ve İslam dünyası açısından önemini anlattı.



Namazın ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.



Kulüp Başkanı Ahmet Can Çay, Srebrenitsa'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, tüm insanlığın ortak vicdanında derin izler bırakan büyük bir acı olduğunu ifade etti.



Çay, "Geçmişte yaşanan bu acıları unutmamak, mazlumların yanında durmak, adaletin, merhametin ve insan onurunun savunucusu olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Nefretin, ayrımcılığın ve savaş suçlarının dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." dedi.



Eski Çevre Bakanı Rıza Akçalı da Srebrenitsa Soykırımı'nın tarihin kara lekelerinden biri olduğunu belirterek, yaşananların unutulmaması gerektiğini söyledi.







