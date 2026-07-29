GÜNCELLEME- Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 06 DKS 662 plakalı kamyon, Yeşilli kara yolu Kabala mevkisinde 34 YP 1330 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralıdan 1'i de kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.





















