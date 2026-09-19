Mardin 1969 Spor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Isınma ve açma-germe çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 top çalışmasıyla devam etti. Antrenman, futbolcuların şut çalışmasıyla sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

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