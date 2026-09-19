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        Mardin 1969 Spor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Metro Holding Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

        Isınma ve açma-germe çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 top çalışmasıyla devam etti. Antrenman, futbolcuların şut çalışmasıyla sona erdi.

        Mardin 1969 Spor ile Metro Holding Kayserispor, yarın saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

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