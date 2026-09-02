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        Mardin 1969 Spor'dan Emre Taşdemir'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

        Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Emre Taşdemir'in Vanspor FK maçının ardından sakatlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 19:14 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor'dan Emre Taşdemir'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

        Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Emre Taşdemir’in Vanspor FK maçının ardından sakatlandığını duyurdu.

        Kulübün açıklamasında, Vanspor FK karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen tetkiklerde Taşdemir’in sol arka uyluk kas grubunda kanama ve yaralanma tespit edildiği belirtildi.

        Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, Taşdemir’in sağlık durumunun yakından takip edildiği ve yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü kaydedildi.​​​​​​​

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