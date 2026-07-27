Mardin Artuklu Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurular başlıyor

Mardin Artuklu Üniversitesinin (MAÜ) doktora, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurular 10 Ağustos'ta başlıyor.



MAÜ'den yapılan açıklamaya göre, MAÜ Lisansüstü Enstitüsü, 2026–2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı kapsamında doktora, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımına ilişkin başvuru ve kayıt takvimini yayımladı.



Çevrimiçi olarak 10 Ağustos'ta alınacak başvurular, 24 Ağustos saat 17.00'ye kadar sürecek.



2026 yılı itibarıyla 11 doktora, 42 tezli yüksek lisans ve 12 tezsiz yüksek lisans programıyla eğitim veren MAÜ, ilk kez Moleküler Tıp ve Beslenme Bilimleri tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitenin lisansüstü eğitim alanındaki gelişiminin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.



MAÜ olarak her yıl alanında yetkin, bilimsel araştırma kültürüne sahip uzmanlar yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Özcoşar, şu ifadeleri kullandı:



"Mezunlarımız kamu kurumları, özel sektör ve akademide önemli görevler üstlenerek bilgi ve birikimlerini ülkemizin gelişimine aktarıyor. Bu yıl ilk kez öğrenci alacak Moleküler Tıp ve Beslenme Bilimleri tezli yüksek lisans programlarımızla sağlık alanındaki akademik gücümüzü daha da ileri taşıyoruz. Başta tıp, tarım, turizm ve ticaret olmak üzere bölgesel kalkınmaya katkı sunacak stratejik alanlarda lisansüstü eğitim kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz. Üniversitemizin araştırma kapasitesini artıracak bu programların hem bilim dünyasına hem de ülkemizin sağlık başta olmak üzere farklı sektörlerde ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

