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        "Mardin Dijital Bibliyografyası" platformu erişime açıldı

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Mardin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUM) tarafından geliştirilen "Mardin Dijital Bibliyografyası" platformu erişime açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 15:32 Güncelleme:
        "Mardin Dijital Bibliyografyası" platformu erişime açıldı

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Mardin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUM) tarafından geliştirilen "Mardin Dijital Bibliyografyası" platformu erişime açıldı.

        MAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mardin üzerine bugüne kadar yayımlanan akademik çalışmaları tek çatı altında buluşturan dijital platformun, kente yönelik bilimsel araştırmaların daha sistematik biçimde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Platform, yayınların konu, yazar, dönem ve disiplin gibi farklı başlıklar altında taranmasına imkan tanırken, bünyesinde ise toplamda 3 bin 935 kaynak barındırıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, dijital platformun üniversitenin bilgi üretme ve toplumsal katkı misyonunun önemli bir yansıması olduğunu belirtti.

        Özcoşar, "Mardin, binlerce yıllık medeniyet birikimiyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın önemli kültür merkezlerinden biridir. Bu zengin mirasa ilişkin akademik çalışmaların tek bir dijital altyapıda toplanması, bilim insanlarına önemli kolaylık sağlayacaktır. Mardin Dijital Bibliyografyası, hem mevcut bilgi birikiminin korunmasına hem de yeni araştırmaların önünün açılmasına katkı sunacak stratejik bir çalışmadır." ifadelerini kullandı.

        Özcoşar, projenin yürütücülüğünü üstlenen MAUM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fırat Allak ile Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammed Çuha'ya teşekkür etti.




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