Mardin, Şırnak ve Bingöl'de yeni adli yıl dolayısıyla törenler düzenlendi

Mardin, Şırnak ve Bingöl'de adli yıl açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Mardin'de, merkez Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, törende yaptığı konuşmada, Mardin'in farklı inanç ve kültürlerden insanların yüzyıllardır kardeşlik içinde yaşadığı eşsiz ve örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin kadim topraklarının ruhunda, birlik, beraberlik, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yattığını ifade eden Akkoyun, "Bizlere düşen görev, ecdadımızdan miras kalan bu eşsiz değerleri korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmaktır. Bunun yolu ise şüphesiz, huzur, güven, istikrar ve adaletin güçlü bir şekilde tesis edilmesinden geçmektedir." dedi.

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Akkoyun, toplumda huzuru, insanların barış içinde yaşamasını, refah, güven ve istikrarlı bir gelecek inşa etmenin yolunun da yine adaletten geçtiğini ifade etti.

Bugün Türkiye'nin önündeki en önemli hedeflerden "Terörsüz Türkiye" sürecini de bu anlayışın bir parçası olarak değerlendirdiklerini kaydeden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Adaletin nihai hedeflerinden biri olan toplumsal huzur, güven ve istikrarın güçlendirilmesi, terörün ve şiddetin tüm izlerinin ortadan kaldırılması ve kardeşliğimizin daha da pekiştirilmesi ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve devletimizin kararlı iradesiyle yürütülen 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını daha da güçlendireceğine, huzur ve güven ortamını kalıcı hale getireceğine yürekten inanıyoruz, çünkü biliyoruz ki, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, adalet terazisinin hassasiyetle korunduğu, huzur ve güven ortamının tesis edildiği toplumlarda kalkınma, yatırım, refah ve sosyal gelişme de güçlü bir şekilde ilerler. Bu bakımdan 'Terörsüz Türkiye' hedefi, yalnızca güvenlik açısından değil, aynı zamanda kardeşliğimizi güçlendiren, toplumsal huzurumuzu pekiştiren ve gelecek nesillerimize daha güvenli, istikrarlı ve umut dolu bir ülke bırakmamızı sağlayacak önemli bir aşamadır."

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Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay da yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni etti.

Hukukun üstünlüğüne bağlılıktan ödün vermeden, insan onurunu esas alan, adalet duygusunu güçlendiren ve toplumsal barışa katkı sağlayan bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Hanay, şunları söyledi:

"Adalet, yalnızca karar vermek değil, hakkı gözetmek, vicdanı korumak ve toplumun adalete olan güvenini güçlendirmektir. Adalet, devletin varlığını anlamlı kılan, toplumsal huzurun ve güvenin temelini oluşturan en önemli değerlerden biridir. Hukukun üstünlüğüne olan inanç, yalnızca mahkeme salonlarında değil, toplumun her kesiminde yaşatılması gereken ortak bir sorumluluktur. Bağımsız ve tarafsız yargı ise bu sorumluluğun en güçlü teminatıdır."

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Hanay, adaletin gecikmeden, tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda tecelli etmesini vatandaşların yargıya olan güveninin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Mardin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yurteri ise yeni bir adli yıla, adaletin ve hukukun üstünlüğünün ışığında başlıyor olmanın heyecanı ve sorumluluğu içerisinde olduklarını belirterek, "Adalet, yalnızca karar vermek değil, hakkı gözetmek, vicdanı korumak ve toplumun adalete olan güvenini güçlendirmektir. Bizlerin ortak sorumluluğu bu anlayışla görevimizi en yüksek hassasiyet ve özveriyle yerine getirmektir." ifadelerini kullandı.

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Törene, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Baro Başkanı Ahmet Duyan, hakimler, savcılar, bazı siyasi partilerin ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de de yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Adalet Sarayı önünde program düzenlendi.

Burada konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, yeni adli yılın hukuk devleti ilkesinin daha da güçlenmesi, yargıya olan güvenin artması, adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesi adına herkes için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Geçmiş adli yılda olduğu gibi yeni adli yılda da temel prensiplerinin aynı olacağını söyleyen Akın, şöyle konuştu:

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"İlimizde suçla etkin mücadele, kamu düzeninin korunması, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması yalnızca yargı organlarının tek başına yürüteceği bir görev değildir. Emniyet teşkilatımız, jandarmamız, tüm idari birimlerimiz ve kamu kurumlarımızla kurduğumuz güçlü köprü ilimizin huzur seviyesini doğrudan belirlemektedir. Yeni adli yılda da bu işbirliğini ileri taşıyarak kamu düzenini bozan odaklara karşı tavizsiz bir duruş sergileyecek, toplumsal huzurumuzu hedef alan suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, vatandaşımızın her anında devletin şefkatli ve adil yüzünü yanında hissetmesini sağlayacağız. Savunma makamının kutsal temsilcisi avukatlarımızla, adliyemizin fedakar çalışanlarıyla ve tabii ki hakim ve savcılarımızla birlikte adalete olan inancı pekiştirmeye devam edeceğiz."

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Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç da yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Zor kararlar verdiklerini ifade eden Koç, "İsabetle verilecek her karar haklılığın ispatı yanında bizi de motive edecek, ebedi alemimizi inşa edecektir. İşte bu şuurla gerçekleştireceğimiz her bir adli işlem adalet anlayışına, adalete duyulan güvene bir tuğla, bir harç görevi görecektir." şeklinde konuştu.

Baro Başkanı Yusuf Ketenalp ise avukatların adalet sisteminin yalnızca bir ayağı değil, aynı zamanda hak arama özgürlüğünün de teminatı olduklarını dile getirerek, "Bu nedenle savunmanın bağımsızlığı, yargının bağımsızlığıdır." dedi.

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Törene, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Turan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ile hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta, adliye binası önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program, daha sonra verilen kokteyl ile son buldu.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık, Vali yardımcıları Murat Çiçek, İdil Özdemir Doğan, Fikri Badıoğlu ve Mehmet Tığlı, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, hakimler, savcılar ve kurum temsilcileri katıldı.