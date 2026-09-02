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        Mardin'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Mardin'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı merkez Yenituran Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin saklandıkları adrese operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenlerin ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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