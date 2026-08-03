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        Mardin'de 13 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yüzme havuzuna giren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Mardin'de 13 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yüzme havuzuna giren 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Orhan D, serinlemek için Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir halı saha tesisindeki havuza girdi.

        Çevredekiler, çocuğun bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark etti. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Orhan D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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