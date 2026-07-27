Mardin'de asfalt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde asfalt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasantepe Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen asfalt yüklü tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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