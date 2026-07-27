Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de asfalt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'de asfalt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde asfalt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Mardin'de asfalt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde asfalt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hasantepe Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen asfalt yüklü tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Cinayet gibi kaza! Geldi, ezdi, kaçtı!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        Feryatlar yürekleri kavurdu... 5 kişilik aile toprağa verildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Feyyaz Şerifoğlu baba oldu
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı

        Benzer Haberler

        "Mardin Dijital Bibliyografyası" platformu erişime açıldı
        "Mardin Dijital Bibliyografyası" platformu erişime açıldı
        Mardin'de motosiklet hırsızlığı kamerada
        Mardin'de motosiklet hırsızlığı kamerada
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalan...
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalan...
        Mezopotamya'nın zengin kültürünü aynı atölyede baba bakıra, kızı cama işliy...
        Mezopotamya'nın zengin kültürünü aynı atölyede baba bakıra, kızı cama işliy...
        Mardin'de motosiklet hırsızlığı kamerada
        Mardin'de motosiklet hırsızlığı kamerada
        Mardin'de iş yerinin önündeki papağanın çalındığı anlar kamerada
        Mardin'de iş yerinin önündeki papağanın çalındığı anlar kamerada