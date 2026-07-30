Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de çıkan örtü yangını söndürüldü

        Mardin'de çıkan örtü yangını söndürüldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Mardin'de çıkan örtü yangını söndürüldü

        Mardin'in Artuklu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Ofis Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        Benzer Haberler

        Mardin 1969 Spor, Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Mardin 1969 Spor, Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Mardin 1969 Spor, sağbek Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Mardin 1969 Spor, sağbek Kerim Alıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Mardin'deki kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
        Mardin'deki kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi
        Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi (...
        Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi (...
        Mardin'de kaybolan çocuk bulundu
        Mardin'de kaybolan çocuk bulundu
        Alman kadın Mardin'de Müslüman oldu
        Alman kadın Mardin'de Müslüman oldu