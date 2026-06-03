Mardin'de çukura düşen köpek kurtarıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde çukura düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bağlar Mahallesi'nde inşaat için açılan çukura düşen köpeği fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla köpek çukurdan çıkarıldı.

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