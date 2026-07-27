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        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı

        Mardin'de 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı

        Mardin'de 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20-26 Temmuz'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.


        Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.


        Açıklamada, vatandaşlara şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları çağrısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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