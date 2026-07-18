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        Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaattan düşen işçi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaattan düşen işçi öldü.

        Turgut Özal Mahallesi'nde bir binanın inşaatının ikinci katında çalışan sıva ustası Veysi Ö. (60), dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Veysi Ö, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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