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        Mardin'de itfaiye aracının çarpması sonucu ölen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan otluk yangınına müdahale sırasında itfaiye aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren itfaiye eri Ömer Kaplan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Mardin'de itfaiye aracının çarpması sonucu ölen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan otluk yangınına müdahale sırasında itfaiye aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren itfaiye eri Ömer Kaplan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Suriye sınırına yakın Durakbaşı ile Yeniköy mahalleleri arasındaki otluk alanda dün çıkan yangına müdahale sırasında itfaiye aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Kaplan (45) için Zeynel Abidin Camisi'nde cuma namazı sonrası tören düzenlendi.

        Kaplan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zeynel Abidin Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli, Kaplan'ın mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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