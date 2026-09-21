Mardin'de kayıp olarak aranırken tarlada cesedi bulunan çocuğun cenazesi toprağa verildi

Mardin'in Derik ilçesinde kayıp olarak aranırken dün tarlada cesedi bulunan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'in cenazesi defnedildi.

Kırsal Konuk Mahallesi'ndeki evinden önceki gün öğle saatlerinde ayrılan ve dün bir mısır tarlasında cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Yaşadığı mahalleye getirilen Karayel'in cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Mardin'de, 19 Eylül'de, 13 yaşındaki Selahaddin Karayel'den haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmiş, yapılan aramalar sonucu Karayel, dün bir mısır tarlasında ölü bulunmuştu.

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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için jandarma ekiplerince özel ekip kurulmuş, olaya ilişkin Karayel'in kuzeni D.K. (15) gözaltına alınmıştı.