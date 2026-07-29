Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü. Hanyeri Mahallesi'nde park halindeki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

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