Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Mardin'de park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Hanyeri Mahallesi'nde park halindeki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        92 yaşındaki kadının cesedi tarlada yanmış halde bulundu!
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        BMW binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Orta Çağ kütüphanelerinde eserler neden zincirleniyordu?
        Orta Çağ kütüphanelerinde eserler neden zincirleniyordu?
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!
        Daha 5 yaşındaydı... Tatilde facia!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        "Galatasaray'da kaptan olmak isterim!"
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        18 yıllık kan donduran cinayette yeni koca da tutuklandı
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        Dört kadından cinsel saldırı suçlaması
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Dünyanın en güzel kelimesi seçildi!
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Japonya 7,1 büyüklüğündeki depremle sallandı
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!

        Benzer Haberler

        Mardin'de otomobilin takla attığı kaza kamerada
        Mardin'de otomobilin takla attığı kaza kamerada
        Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çık...
        Mardin'de 3 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çık...
        Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi (...
        Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi (...
        300 yıllık aile geleneği demirciliği oğluyla 8'inci kuşağa taşıyor
        300 yıllık aile geleneği demirciliği oğluyla 8'inci kuşağa taşıyor
        Mardin'de otomobil ile kamyonun çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Mardin'de otomobil ile kamyonun çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        GÜNCELLEME- Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME- Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü,...