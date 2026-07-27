Mezopotamya'nın zengin kültürünü aynı atölyede baba bakıra, kızı cama işliyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR - BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de yarım asırdan fazla süredir bakıra hayat veren Hasan Özcan ile cam altı boyama sanatını 10 yıldır yapan kızı Seda Özcan aynı atölyede çalışıyor.



Merkez Artuklu ilçesinde babasının yanında 10 yaşındayken bakırcılık zanaatına adım atan Hasan Özcan, 58 yıldır aralıksız olarak bakır dövüyor.



Kentteki yüzlerce yıllık zanaatkar kuşağının son temsilcilerinden biri olan Özcan'ın en büyük destekçisi ise 26 yaşındaki kızı Seda Özcan.



Küçük yaşlarda babasına yemek taşırken atölyedeki çekiç seslerine ilgi duyan Seda Özcan, 16 yaşında profesyonel cam altı boyama ustası oldu.



Aynı atölyeyi paylaşan baba bakıra, kızı ise cama Mezopotamya'nın zengin kültürünü işliyor.



- "Bakıra işlediklerimi kızım da cama işliyor"



Baba Hasan Özcan, AA muhabirine, 10 yaşında çırak olarak başladığı mesleğini sürdürmenin gururunu yaşadığını, babasının bakırcılık mesleğini çocuklarına öğrettiğini söyledi.



Mardin'in ve Mezopotamya'nın kültürünü, efsanelerini bakıra işlediğini, bunun yanında müşterilerinin talebine göre her türlü figürü bakıra nakşettiğini anlatan Özcan, "Bakırcılık küçüklükten öğrenilmesi gereken bir sanat, sabır ister. Güzel bir meslek, severek yapıyorum. Bakıra Mardin'in figürlerini motiflerini işliyorum. Mardin'in taş evlerini, tavus kuşunu, Şahmeran'ı bakıra dövüyorum." dedi.



Tarihi kentte bakırcılığın bir dönem çok önemli olduğunu, yaklaşık 150 bakırcı dükkanının bulunduğunu belirten Özcan, zamanla dükkanların kapanmaya başlamasıyla bu sanatın yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.



Kendisinin ve çocuklarının bu sanatı sürdürmek istediklerini kaydeden Özcan, sanatın yok olmaması için gençlerin bunu öğrenmesi gerektiğini ifade etti.



Özcan, 5 çocuğundan en küçük kızının da cam altı boyama tekniğiyle figürleri cama işlediğini aktararak, şöyle konuştu:



"En küçük kızım çok hevesli. Ben de bazen ona gösteriyorum. Çok güzel yetişti. İnşallah devam edecek. Bizden daha usta. Çok becerikli. Cama hem Mardin'i hem bakıra işlediğim motifleri işliyor. Ülkemizin tanıtımını baba kız devam ettiriyoruz. Bakıra işlediklerimi kızım da cama işliyor. Cama işlediklerini ben de bazen bakıra yapıyorum. İnşallah bunu devam ettireceğiz."



- "Atölyede babamın çıkardığı çekiç sesleri bir ahenk yaratıyor"



Seda Özcan ise 16 yaşındayken babası ve ağabeyi bakır işlerken her gün atölyeye yemek götürdüğünü ve onları hayranlıkla izlediğini söyledi.



Babasının sürekli yanında kalması için ısrar ettiğini ve cam altı boyama sanatına ilgi duyduğunu anlatan Özcan, babasının desteğiyle bakıra işlenen motifleri cama nakşetmeye başladığını belirtti.



Başlarda zor gelse de "en büyük destekçim" dediği babası sayesinde güzel eserler ortaya çıkarmaya başladığını dile getiren



Özcan, şunları kaydetti:



"Camın üzerine geleneksel motifleri yapıyorum. Anka ve tavus kuşu ile ayet çalışıyorum. Meryem Ana'yı, Hz. İsa'yı, aşk hikayelerini çalışıyorum, Mem-u Zin, Suzan Suzi gibi... Mardin'in motifleri, renkleri, kalesi, medreselerini çalıştım. Atölyede babamın çıkardığı çekiç sesleri bir ahenk yaratıyor. Bu ses beni daha çok motive ediyor. Bu şekilde güzel eserler de ortaya çıkıyor. Babamın yolunda devam etmek istiyorum. O benim babam, sanatkarım, ustam, arkadaşım hep onun yolunda ilerleyeceğim."



Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yaptıkları ürünlere ilgi gösterdiğine değinen Özcan, yaptıkları sanatla bölgeyi en iyi şekilde tanıtmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

