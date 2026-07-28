Midyat'ta otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Midyat ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bağlar Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, bazı ağaçlar zarar gördü.

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