AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda üye ziyaretleri devam edecek

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, mahalle çalışmaları yılı kapsamında üye ziyaretlerine devam edeceklerini bildirdi.



Aldemir, teşkilat binasında düzenlediği basın açıklamasında, teşkilat olarak sürekli sahada vatandaşlarla birlikte olduklarını söyledi.



Mersin'de 10 bin hanedeki üyelerini ziyaret edeceklerini anlatan Aldemir, bu programlarda üyelere teşekkür belgesi vereceklerini belirtti.



Nisandan bu yana 50 bin üyeyi hanelerinde ziyaret ettiklerini dile getiren Aldemir, şöyle devam etti:



"Yıl sonuna kadar 160 bin hanedeki üyelerimizi ziyaret etmeyi planlıyoruz. AK Parti ailemiz her geçen gün büyüyor, güçleniyor. Bu yılın başından bugüne kadar 6 bin yeni üyemizle Mersin'de gücümüze güç kattık. Türkiye'de 11 milyon 500 bin üzerindeki üyemizle dünyadaki en büyük siyasi hareketlerden biri olduk. 2026'da da hem Mersin'de hem Türkiye'de yeni bir rekor kıracağız."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026'yı "mahalle çalışmaları yılı" olarak ilan ettiğini dile getiren Aldemir, bu kapsamda kendilerinin Mersin'de mahallelere ağırlık vereceklerini belirtti.



AK Parti ağırlığını daha da güçlendirip yola devam edeceklerine dikkati çeken Aldemir, şunları kaydetti:



"Üyelerimizi aile olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte ulaşacağız. AK Parti milletin partisidir. Milletin partisi olma şerefiyle yoluna devam etmektedir. Bu kutlu yolda gençlerimize daha aydınlık bir Türkiye bırakacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz ve daha adil bir dünyanın gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz."



Basın toplantısına, AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Refik Bağsız, AK Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Ekin, AK Parti Mersin Tanıtım ve Medya Başkanı Cihan Ciğer de katıldı.



