Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi

Ekipler, market yetkililerine ve çalışanlarına kurallara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki zincir marketlerde satılan ürünlerin raf ve kasadaki fiyat etiketlerini karşılaştırdı.

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