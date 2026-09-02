Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci vatandaşlarla buluştu

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Karaduvar Mahallesi'ni ziyaret eden Beşikci, çok amaçlı taziye evi, muhtarlık ve kültür sanat evini gezdi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşlarla bir araya geldi.

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