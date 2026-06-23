Anamur ilçesinde bahçede çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Anamur ilçesinde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Esentepe Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

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