Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Sedat Ahmet Yılmaz görevine başladı

        Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Sedat Ahmet Yılmaz görevine başladı

        Mersin'de Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Sedat Ahmet Yılmaz görevine başladı

        Mersin'de Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz, görevine başladı.

        Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığının ardından Bozyazı'da görevlendirilen Yılmaz, ilçeye geldi.

        Yılmaz, yeni görevine başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu

        Benzer Haberler

        MTSO Başkanı Çakır: "Kilikya Yolu, Mersin'in turizmde yeni kalkınma rotası...
        MTSO Başkanı Çakır: "Kilikya Yolu, Mersin'in turizmde yeni kalkınma rotası...
        Kabe'nin maketine sarılıp ağlayan engelli bireyin umre hayali gerçek oluyor
        Kabe'nin maketine sarılıp ağlayan engelli bireyin umre hayali gerçek oluyor
        Yüksek rekolte üzüm fiyatlarını düşürdü Tarsus'ta üzüm üreticileri fiyat fa...
        Yüksek rekolte üzüm fiyatlarını düşürdü Tarsus'ta üzüm üreticileri fiyat fa...
        Kabe maketine sarılarak dua etmişti: Engelli gencin umre hayali gerçek oluy...
        Kabe maketine sarılarak dua etmişti: Engelli gencin umre hayali gerçek oluy...
        Mersin'de yaz sıcaklarında 163 bin bardak limonata dağıtıldı
        Mersin'de yaz sıcaklarında 163 bin bardak limonata dağıtıldı
        Boğazına lokma kaçan vatandaşı Heimlich manevrası kurtardı
        Boğazına lokma kaçan vatandaşı Heimlich manevrası kurtardı