Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Sedat Ahmet Yılmaz görevine başladı
Mersin'de Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz, görevine başladı.
Giriş: 05.08.2026 - 16:15 Güncelleme:
Mersin'de Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz, görevine başladı.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığının ardından Bozyazı'da görevlendirilen Yılmaz, ilçeye geldi.
Yılmaz, yeni görevine başladı.
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