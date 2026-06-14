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        Bozyazı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Bozyazı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Alparslan Türkeş Bulvarı'nda plakaları öğrenilemeyen R.A. idaresindeki hafif ticari araç ile H.K'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan H.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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