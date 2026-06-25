Bozyazı'da fenilketonüri hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı
Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından fenilketonüri hastalığıyla ilgili farkındalık çalışması yapıldı.
Giriş: 25.06.2026 - 09:20 Güncelleme:
Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından fenilketonüri hastalığıyla ilgili farkındalık çalışması yapıldı.
Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi ve aile ağlığı merkezlerinde bilgilendirme stantları kurularak vatandaşlara hastalık, tarama programları ve erken tanının önemi hakkında bilgi verildi.
Ayrıca mahalle muhtarları aracılığıyla anne ve baba adaylarına yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.
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