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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Bozyazı'da fenilketonüri hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

        Bozyazı'da fenilketonüri hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

        Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından fenilketonüri hastalığıyla ilgili farkındalık çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Bozyazı'da fenilketonüri hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

        Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından fenilketonüri hastalığıyla ilgili farkındalık çalışması yapıldı.

        Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi ve aile ağlığı merkezlerinde bilgilendirme stantları kurularak vatandaşlara hastalık, tarama programları ve erken tanının önemi hakkında bilgi verildi.

        Ayrıca mahalle muhtarları aracılığıyla anne ve baba adaylarına yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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