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        Bozyazı'da vatandaşa ait araziden geçen yol trafiğe kapatıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol, mahkeme kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Bozyazı'da vatandaşa ait araziden geçen yol trafiğe kapatıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir vatandaşa ait arazi üzerinden geçen yol, mahkeme kararı doğrultusunda trafiğe kapatıldı.

        Büyükşehir Belediyesi himayesindeki Karaisalı Mahallesi Kısalı Sokak'taki yolla ilgili yaşanan mülkiyet anlaşmazlığı yargıya taşındı.

        Anamur İcra Müdürlüğünce, mahkeme kararı doğrultusunda bölgede ölçüm çalışması yapıldı.

        Alanın özel mülkiyet sınırları içerisinde kaldığının tespiti üzerine arazi sahiplerince yola tel örgü çekildi.

        Yasal sürecin tamamlanmasıyla yol trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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