Bozyazı'da yaz dönemi Kur'an-ı Kerim kursları sona erdi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları tamamlandı.
Giriş: 14.08.2026 - 13:17 Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları tamamlandı.
İlçe Müftülüğünce açılan kurslar için Hacı Mehmet Denizcioğlu Camisi'nde kapanış töreni düzenlendi.
Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
İlçe Müftüsü Yakup Avcı, programda, kurslara 1244 öğrencinin katıldığını söyledi.
Programın sonunda öğrencilere hediyeler verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ