Erdemli'de yağmur ve dolu etkili oldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.
Giriş: 11.06.2026 - 12:07 Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.
İlçenin 1500 rakım üzerindeki Güzeloluk, Güneyli ve Harfilli mahallelerinde yağmur ve dolu etkili oldu.
Dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinde zarar oluştu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
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