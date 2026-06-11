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        Erdemli'de yağmur ve dolu etkili oldu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Erdemli'de yağmur ve dolu etkili oldu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.

        İlçenin 1500 rakım üzerindeki Güzeloluk, Güneyli ve Harfilli mahallelerinde yağmur ve dolu etkili oldu.

        Dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinde zarar oluştu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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