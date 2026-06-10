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        Eski Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan ve 2 sanığa 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezası

        Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve 2 sanığa, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 16:25 Güncelleme:
        Eski Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan ve 2 sanığa 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezası

        Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve 2 sanığa, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

        Tarsus Belediyesinin iştirak şirketi Tarsus Turizm, Eğitim, Sağlık, Kültür, İnşaat Sanayi (Tarsus TESKİ) AŞ tarafından İsmetpaşa Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm projesindeki usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açılan davanın karar duruşması, Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü.

        Duruşmaya, tutuksuz sanıklardan eski Tarsus TESKİ AŞ Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taş, avukatlar ve bazı müştekiler katıldı.

        Sanıklar eski Tarsus Belediye Başkanı ve Tarsus TESKİ AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bozdoğan ile eski yönetim kurulu üyesi Ziya Kenğer ise duruşma salonunda yer almadı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, şirket adına yapılan kentsel dönüşüm projesinde, ön satış protokolleri ve satış bedeli kapsamında alınan paraların başka hesaba aktarıldığını belirterek, sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

        Sanık Taş, savunmasında, hakkındaki iddiaları reddetti.

        Müşteki ve avukatların da beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, Bozdoğan, Kenğer ve Taş'ı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezası çarptırdı. Heyet, sanıkların tutuklanmasına hükmetti.

        - Olay ve dava

        Tarsus ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde TESKİ AŞ tarafından 2021'de hazırlanan kentsel dönüşüm projesinde "usulsüz sözleşme" yapılarak 22 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Dönemin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 11 Ocak 2024'te CHP'den istifa ettiğini ve yerel seçimde bağımsız belediye başkan adayı olacağını açıklamıştı. Daha sonra Memleket Partisi'nden aday olacağını duyuran Bozdoğan'ın başvurusunun iptal edilmesi üzerine oğlu Ozan Mehmet Bozdoğan, bu partiden belediye başkan adayı gösterilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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