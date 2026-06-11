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        Gülnar Belediyespor Süper Amatör Lig'e yükseldi

        Mersin 1. Amatör Lig'in play-off finalinde Çayspor'u 6-5 yenen Gülnar Belediyespor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Gülnar Belediyespor Süper Amatör Lig'e yükseldi

        Mersin 1. Amatör Lig'in play-off finalinde Çayspor'u 6-5 yenen Gülnar Belediyespor, Süper Amatör Lig'e yükseldi.

        Gülnar Stadı'nda oynanan maç, ev sahibi ekibin 6-5'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de gol attı.

        Müsabaka sonucunda Süper Amatör Lig'e çıkan Gülnar Belediyespor'un teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları sevinç yaşadı.

        Önge, gazetecilere yaptığı açıklamada, kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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