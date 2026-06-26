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        Gülnar'da AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

        AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığı tarafından İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Gülnar'da AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

        AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığı tarafından İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

        AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin, ilçenin ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ettiklerini belirtti.


        Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Olçum de ilçeye yönelik yatırımlar hakkında bilgi verdi.

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