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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri GÜNCELLEME - Mersin'de heyelan nedeniyle kapanan Anamur-Gazipaşa kara yolu trafiğe açıldı

        GÜNCELLEME - Mersin'de heyelan nedeniyle kapanan Anamur-Gazipaşa kara yolu trafiğe açıldı

        Mersin'de sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Anamur-Gazipaşa kara yolu, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:12 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mersin'de heyelan nedeniyle kapanan Anamur-Gazipaşa kara yolu trafiğe açıldı

        Mersin'de sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Anamur-Gazipaşa kara yolu, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi'nden geçen D-400 kara yolunda yağışın ardından heyelan meydana geldi.

        Tepelik alandan kayan taş ve çamur nedeniyle Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi arasındaki yol çift yönlü trafiğe kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        İş makineleriyle yapılan temizlik çalışması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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