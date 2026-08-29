GÜNCELLEME - Mersin'de heyelan nedeniyle kapanan Anamur-Gazipaşa kara yolu trafiğe açıldı

Tepelik alandan kayan taş ve çamur nedeniyle Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi arasındaki yol çift yönlü trafiğe kapandı.

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