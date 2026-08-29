GÜNCELLEME - Mersin'de heyelan nedeniyle kapanan Anamur-Gazipaşa kara yolu trafiğe açıldı
Mersin'de sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Anamur-Gazipaşa kara yolu, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Mersin'de sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Anamur-Gazipaşa kara yolu, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi'nden geçen D-400 kara yolunda yağışın ardından heyelan meydana geldi.
Tepelik alandan kayan taş ve çamur nedeniyle Anamur ile Antalya'nın Gazipaşa ilçesi arasındaki yol çift yönlü trafiğe kapandı.
İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle yapılan temizlik çalışması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.
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