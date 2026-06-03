Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri GÜNCELLEME - Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve kızı hayatını kaybetti

        GÜNCELLEME - Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve kızı hayatını kaybetti

        Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve kızı yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 10:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve kızı hayatını kaybetti

        Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve kızı yaşamını yitirdi.

        Pelin K. idaresindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil, D-400 kara yolunun Ulugöz mevkisinde önünde seyreden Kuddusi Uğuz'un kullandığı 33 KFN 15 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Uğuz ve arkasındaki kızı Feyza Nur Uğuz (21) motosikletten yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Feyza Nur Uğuz'un yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan babasını Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kuddusi Uğuz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Hastaneye giden Uğuz ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

        Otomobil sürücüsü Pelin K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Hakan Safi HT Spor ve Habertürk'te
        CANLI | Hakan Safi HT Spor ve Habertürk'te
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'de keşfedildi
        5 bin 300 yıllık Anadolulu Ötzi'de keşfedildi
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!

        Benzer Haberler

        Mersin OSB'de sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konuşuldu Mersin OSB Başka...
        Mersin OSB'de sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konuşuldu Mersin OSB Başka...
        Gülnar ilçesine 2 yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı
        Gülnar ilçesine 2 yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı
        Bir faili meçhul daha çözüldü: Yangında öldükleri sanılıyordu, emekli çift...
        Bir faili meçhul daha çözüldü: Yangında öldükleri sanılıyordu, emekli çift...
        Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı
        Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı
        Yaban keçisi vuran 2 şahsa 981 bin TL ceza
        Yaban keçisi vuran 2 şahsa 981 bin TL ceza
        Otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki Feyza Nur ve babası öldü (2)
        Otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki Feyza Nur ve babası öldü (2)