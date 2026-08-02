GÜNCELLEME - Mersin'de otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçen sürücü yakalandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletteki 2 kişinin üzerinden geçip kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.



Çağdaşkent Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Muhammet Raşit Y'nin (20) kullandığı 34 KVA 057 plakalı otomobil, ani manevrayla sola dönüş yaparken karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 33 CKP 09 plakalı motosiklete çarptı.



Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 3 kişi yola savruldu, bir çocuk ise otomobilin kaputuna düştü. Araçtan inen sürücü, kaputtaki çocuğu indirip yeniden direksiyon başına geçti.



Otomobiliyle yerde yatan 2 yaralının üzerinden geçen ve kendisini durdurmaya çalışan bir vatandaşa hafif şekilde çarpan zanlı, bölgeden uzaklaştı.



Olayı fark edip yaralıların yardımına koşanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Bir apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü, Güneykent Mahallesi'nde yakaladı.



"Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan kaydı bulunduğu belirlenen zanlıya, "kaza yerinden ayrılmak" ve "sola dönüş kurallarına uymamak" suçlarından 47 bin 246 lira ceza kesen ekipler, ehliyetine 2 yıl süreyle el koydukları sürücünün otomobilini trafikten menetti.



Polis merkezine götürülen Muhammet Raşit Y'nin işlemleri sürüyor.

