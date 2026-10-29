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        GÜNCELLEME - Mersin'de sağanak etkili oldu

        Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:13 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mersin'de sağanak etkili oldu

        Mersin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kodlu uyarı verdiği kentte, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Trafik yoğunluğu yaşanan çeşitli bulvarlarda belediye ekipleri önlem aldı.

        Merkez Akdeniz ilçesinde Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarı kesişimindeki Hal Katlı Kavşağı, su basması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kavşağın alt geçidinde biriken suyu tahliye etti.

        İş makinelerinin kullanıldığı çalışmaların ardından kavşak ulaşıma açıldı.

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        - Akdeniz ilçesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı

        Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan sağanağa ilişkin çeşitli tedbirler alındı.

        Ekipler, Gündoğdu, Hal, Müfide İlhan, Çay, Karacailyas ve Dikilitaş mahallelerinde su baskınlarına karşı kepçe desteği ve motopomplar yardımıyla set oluşturdu.

        Su basan bazı ev ve iş yerlerinde ekiplerce tahliye çalışması gerçekleştirildi.

        Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde de bazı sokaklarda su birikti, yollarda çökme meydana geldi.

        Bozyazı ilçesinde ise sağanak nedeniyle Yuva Deresi'nin debisi yükseldi.

        Devlet Su İşleri, su baskınları da yaşanan bölgede çeşitli önlemler aldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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