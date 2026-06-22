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        GÜNCELLEME - Silifke Belediyesine yönelik soruşturmada Başkan Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Silifke Belediyesine yönelik soruşturmada Başkan Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" gibi çeşitli suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 8'i tutuklandı.

        Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda 19 şüphelinin jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından firari zanlı E.F.K. de yakalandı.

        İşlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı, Silifke Belediye Başkanı Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erdağ Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait Oğuz'un da aralarında olduğu 19'u adliyeye sevk edildi.

        Ekipler, adliyenin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Turgut, Demirtaş, Yörükçü, Servi ve Oğuz dahil 8'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Bazı şüpheliler etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade verdi

        Öte yandan, gözaltına alınan bazı şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedikleri öğrenildi.

        Şüphelilerin ifadelerinde, belediyeyle iş yapan yüklenicilerden hak ediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, belediyeyle bağlantılı bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin usulüyle gerçekleştirilen bazı alımlarda usulsüzlükler yapıldığı ve belediyeyle bağlantılı bazı organizasyon faaliyetlerinde muvazaalı (danışıklı dövüş) işlemler gerçekleştirildiği yönünde beyan verdiği bilgisine ulaşıldı.

        - Soruşturmanın detayları

        Belediyedeki bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "rüşvet almak ve vermek", "icbar suretiyle irtikap", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Jandarma ekiplerince 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda, Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametleri, iş yerleri, araçları ve şirketlerinde arama yapılmıştı. Aralarında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da olduğu 19 şüpheli gözaltına alınmış, zanlı E.F.K'ye ulaşılamamıştı.

        Adreslerdeki aramalarda, ihale ve imar işlemlerine ilişkin çok sayıda evrak, kullanıma hazır firma kaşeleri, kaşelenmiş ve mühürlenmiş teklif mektupları ile teklif zarfları, yüklü miktarda döviz ve çeşitli materyaller ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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