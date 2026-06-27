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        Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışma sonucunda yabancı uyruklu şüphelinin yeri tespit edildi.

        Bu kapsamda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş, Narkotik, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M. Mezitli ilçesinde yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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