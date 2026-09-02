Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri KKTC'deki gemi kazasında ölen Gülcan Gürel'in cenazesi Mersin'de defnedildi

        KKTC'deki gemi kazasında ölen Gülcan Gürel'in cenazesi Mersin'de defnedildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Gülcan Gürel'in cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 11:16 Güncelleme:
        KKTC'deki gemi kazasında ölen Gülcan Gürel'in cenazesi Mersin'de defnedildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Gülcan Gürel'in cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

        KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin, 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada hayatını kaybeden 33 yaşındaki Gürel'in naaşı, temizlik personeli olarak görev yaptığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Hastane bahçesinde düzenlenen törene, Gürel'in kazadan kurtulan 9 yaşındaki kızı Tusem Gürel ve kız kardeşi Eda Payam, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ve mesai arkadaşları katıldı. Gürel'in, kazada yaralanan babası Bayram Payam ise KKTC'de süren tedavisi nedeniyle törende yer alamadı.

        REKLAM

        Törende, Gürel için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Yakınları ve çalışma arkadaşları üzüntü yaşadı.

        Gürel'in cenazesi, merkez Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Cenaze namazında, Gürel'in eşi Kemal Gürel ve KKTC'de uzman çavuş olarak görev yapan erkek kardeşi Mehmet Payam'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, KKTC Mersin Başkonsolosu Ülkü Alemdar, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve vatandaşlar da yer aldı.

        - Can yeleğini kızına giydirmiş

        Gülcan Gürel, kızı Tusem, babası Bayram ve kız kardeşi Eda'nın, kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek için KKTC'ye gittiği, ailenin Mersin'e dönmek için bindikleri yolcu gemisinde kazaya karıştıkları öğrenildi.

        REKLAM

        Geminin alabora olması nedeniyle Gülcan Gürel'in yaşamını yitirdiği, can yeleğini giydirdiği kızı ile kardeşinin kurtarıldığı, yaralanan babasının da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

        Gürel'in mesai arkadaşı Sibel İçel, gazetecilere, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 yıldır aynı birimde çalıştıklarını söyledi.

        İçel, Gürel ile 10 gün önce görüştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "Bana veda etmemişti. 'Gezmeye gidip geleceğim abla, gelince de ilk seni göreceğim.' dedi. Kıbrıs'a erkek kardeşinin yanına gitmişti. Can yeleğini giydirdiği kızını babasına emanet etmiş. Kendisinin beli kırılmış diye duyduk. Sonra gözden kaybolmuş. Babası, kardeşi ve kızı beraberdi. Eşi limandan kendisini almaya gitmişti. Keşke böyle olmasaydı. Çok iyi arkadaşımdı, çok yakındık. Benden hiç ayrılmazdı."

        REKLAM

        KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        Premier Lig'de transfer çılgınlığı!
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nın 4. pisti için geri sayım
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Hiç tanımadığı adamı bıçakladı, yakalanınca "Game Over" deyip teslim oldu
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Eylülde akıllı telefon yağmuru
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi

        Benzer Haberler

        KKTC'deki gemi kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi Mersin'de defnedildi
        KKTC'deki gemi kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi Mersin'de defnedildi
        Feribot faciasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
        Feribot faciasında hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
        Gemi faciasında hayatını kaybeden hastane personeli Gülcan Gürel son yolcul...
        Gemi faciasında hayatını kaybeden hastane personeli Gülcan Gürel son yolcul...
        Gemi faciasında hayatını kaybeden hastane personeli Gülcan Gürel için tören...
        Gemi faciasında hayatını kaybeden hastane personeli Gülcan Gürel için tören...
        Sulama kanalına düşen iki kardeşten biri boğuldu; diğerinin durumu ağır
        Sulama kanalına düşen iki kardeşten biri boğuldu; diğerinin durumu ağır
        Mersin'de 53. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı
        Mersin'de 53. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali başladı