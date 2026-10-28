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        Mersin Büyükşehir Belediyesinden Toroslar'a ulaşım yatırımı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana Toroslar ilçesinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 405 bin 105 ton sıcak asfalt, 449 kilometre sathi kaplama ve 472 bin 474 metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirdi. İlçede ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmaların 2026 yılı yatırım programı kapsamında devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Mersin Büyükşehir Belediyesinden Toroslar'a ulaşım yatırımı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana Toroslar ilçesinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 405 bin 105 ton sıcak asfalt, 449 kilometre sathi kaplama ve 472 bin 474 metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirdi. İlçede ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmaların 2026 yılı yatırım programı kapsamında devam ettiği bildirildi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Toroslar ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen yatırımlarla mahalle yolları yenilenirken, kırsal bölgelerde de ulaşım konforunun artırılması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım, katlı kavşak ve menfez imalatları gerçekleştirildi.

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        Toroslar'ın mahallelerinde yollar yenileniyor

        Büyükşehir Belediyesi, 20192025 yılları arasında sürdürdüğü yol yapım çalışmalarına 2026 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda Arpaçsakarlar, Yeniköy, Gözne, Sağlık, Osmaniye, Zekiayan ve Tozkoparan mahalleleri ile ResulBuluklu mahalle bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde, İsmet İnönü ile Akbelen bulvarları arasındaki güzergahta asfalt kaplama çalışması yapıldı.

        Kırsal mahallelerin ulaşımını iyileştirmek amacıyla yürütülen sathi kaplama çalışmaları kapsamında ise Yüksekoluk Dere Yolu, HangediğiHorozluEvcilKızılbağKaramehmet Gediği, AtlılarAlanyalı grup yolu, ResulDorukluDalakderesi, KayrakkeşliYüksekoluk bağlantı yolu, TırtarArslanköy bağlantı yolu ve ArslanköyFındıkpınarı grup yolunda çalışmalar gerçekleştirildi.

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        Katlı kavşak ve menfez çalışmalarıyla ulaşım altyapısı güçlendirildi

        İlçede trafik akışını rahatlatmaya yönelik projeler de hayata geçirildi. Bu kapsamda 2019 yılında Anıt Katlı Kavşağı hizmete açılırken, 2020 yılında Çandır Mahallesi'nde menfez çalışması tamamlandı. 2021 yılında ise Çelebili, Atlılar, Ayvagediği ve Fidanlık mahallelerinde taş duvar örme çalışmaları gerçekleştirildi.

        2026 yılı yatırımları devam ediyor

        Toroslar ilçesinde 2026 yılı yatırım programı kapsamında sıcak asfalt, sathi kaplama ve kaldırım imalatı çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmaların planlanmasında vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talep ve şikayetler dikkate alınırken, yatırımlar ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor.

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        Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ulaşım ve altyapı yatırımlarında yıllık hedeflerin büyük oranda yakalandığı belirtildi. Saha ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam eden projelerin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği, ilçenin ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik yatırımların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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