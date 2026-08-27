Mersin Emniyet Müdürü Aktaş, terfi eden personelle buluştu

Müdürler ve aileleriyle sohbet eden Aktaş, tebriklerini iletti.

Aktaş, Mersin Polisevi'nde düzenlenen programda, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Zeki Avşar, İhsan Yalçınkaya, Cevdet Sökmen, Özlem Özdemir ve Meryem Sertoğu'nu ağırladı.

Mersin Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, terfi eden 5 personelle bir araya geldi.

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