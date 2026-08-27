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        Mersin Emniyet Müdürü Aktaş, terfi eden personelle buluştu

        Mersin Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, terfi eden 5 personelle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Mersin Emniyet Müdürü Aktaş, terfi eden personelle buluştu

        Mersin Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, terfi eden 5 personelle bir araya geldi.

        Aktaş, Mersin Polisevi'nde düzenlenen programda, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Zeki Avşar, İhsan Yalçınkaya, Cevdet Sökmen, Özlem Özdemir ve Meryem Sertoğu'nu ağırladı.

        Müdürler ve aileleriyle sohbet eden Aktaş, tebriklerini iletti.

        Günün anısına hatıra fotoğrafı da çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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