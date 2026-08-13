Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polis memurunun ailesine ziyarette bulundu

Aktaş, burada aile ile görüştü.

Aktaş, programı kapsamında eşi Nuray Aktaş ve emniyet çalışanlarıyla 1980 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü mensuplarınca karakola düzenlenen baskın sonucunda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Kurumuş'un ailesiyle evlerinde bir araya geldi.

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