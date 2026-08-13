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        Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polis memurunun ailesine ziyarette bulundu

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit polis memurunun ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, şehit polis memurunun ailesine ziyarette bulundu

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit polis memurunun ailesini ziyaret etti.

        Aktaş, programı kapsamında eşi Nuray Aktaş ve emniyet çalışanlarıyla 1980 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde terör örgütü mensuplarınca karakola düzenlenen baskın sonucunda şehit olan polis memuru Mehmet Ali Kurumuş'un ailesiyle evlerinde bir araya geldi.

        Aktaş, burada aile ile görüştü.

        Ziyarette şehit Kurumuş için dua edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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