Mersin Kenti Edebiyat Ödülü yazar Sema Kaygusuz'a verilecek

MTSO'dan yapılan açıklamada, ödülün bu yılki sahibinin belirlenmesi için değerlendirme kurulunun toplandığı belirtildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde 19. kez verilecek Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne yazar Sema Kaygusuz layık görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.