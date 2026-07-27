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        Mersin merkezli 11 ildeki yasa dışı bahis operasyonlarında 52 zanlı tutuklandı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 11 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 68 şüpheliden 52'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Mersin merkezli 11 ildeki yasa dışı bahis operasyonlarında 52 zanlı tutuklandı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarına yönelik başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 11 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 68 şüpheliden 52'si tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 68'e yükseldi.

        Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 52'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen banka hesap verilerinde 7 milyar liralık işlem hacmi saptanmıştı.

        Bazı şüphelilere ait dijital materyaller üzerindeki incelemede, yasa dışı bahisten sağlanan gelirin nakline aracılık etmek amacıyla kurulduğu değerlendirilen suç örgütü yapılanması içerisinde "saha grubu" ve "havale ofis grubu" adı altında faaliyet gösterildiğine ilişkin bulgulara ulaşılmış, bu yapılanmalarda yer aldıkları belirlenen 24 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Hatay ve Çankırı'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda 56 şüphelinin kimliği belirlenmiş, çalışmada, şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarına ait hesaplarında yapılan incelemede 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 liralık işlem hacmi bulunmuştu.

        Mersin merkezli 11 ildeki operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalanmış, 4'ünün cezaevinde, 2'sinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu tespit edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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